La nuova Champions League, come cambia il format dal 2024/25: i criteri di qualificazione e il numero delle squadre (Di martedì 10 maggio 2022) La Champions League continua a regalare grande spettacolo, è altissima l’attesa in vista della finale tra Liverpool e Real Madrid. Nel frattempo iniziano a trapelare le prime indiscrezioni anche in vista del futuro, in particolar modo è previsto un cambio di format dal 2024. L’Uefa ha deciso per un passo indietro con la riduzione del numero minimo di partite di ogni club, da 10 a 8 in modo da non togliere troppo spazio ai campionati. Il format passerà da 32 a 36 squadre, unite in un unico girone ma le partite minime per ogni squadra passeranno da 6 a 8: le prime 8 si qualificheranno agli ottavi, basterà chiudere entro la 24ª posizione per entrare nei playoff a 16. Previste novità anche sul fronte qualificazione. Solo due dei quattro posti in più ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Lacontinua a regalare grande spettacolo, è altissima l’attesa in vista della finale tra Liverpool e Real Madrid. Nel frattempo iniziano a trapelare le prime indiscrezioni anche in vista del futuro, in particolar modo è previsto un cambio didal. L’Uefa ha deciso per un passo indietro con la riduzione delminimo di partite di ogni club, da 10 a 8 in modo da non togliere troppo spazio ai campionati. Ilpasserà da 32 a 36, unite in un unico girone ma le partite minime per ogni squadra passeranno da 6 a 8: le prime 8 si qualificheranno agli ottavi, basterà chiudere entro la 24ª posizione per entrare nei playoff a 16. Previste novità anche sul fronte. Solo due dei quattro posti in più ...

Advertising

pietroraffa : 3 Champions League (record con Zidane e Paisley), 2 Coppe del Mondo per club, 3 Supercoppe europee (record con Guar… - napolista : Prende forma la nuova #Champions, avanza l’idea «final four» Mercoledì a Vienna si riunisce la #Uefa e ci sono div… - CalcioWeb : Le indiscrezioni sulla nuova #ChampionsLeague a partire dal 2024/2025: il nuovo format - CalcioFinanza : Ufficiale, l’UEFA approva la riforma per la nuova Champions League dal 2024: ecco come funzionerà… - LeBombeDiVlad : ???? #UEFA, varata la nuova #ChampionsLeague ?? Tutti i dettagli ????? #LBDV #LeBombeDiVlad -