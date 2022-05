La notte dell’Agnelli Tipiesse | la «bella» contro Reggio Emilia vale la finale playoff

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 10 maggio 2022) Volley A2 maschile Mercoledì 11 maggio alle 20,30 al Palasport i rossoblù sfidano la Conad nella decisiva gara3 delle semifinali dopo il ko al tie-break in. Chi vince affronterà Cuneo per la promozione in Superlega.