La mappa della violenza: 6mila interventi del 118 (Di martedì 10 maggio 2022) Risse e aggressioni: Centrale, Padova, Darsena e Garibaldi "zone rosse". Nel 2021 sono 3.841 le aggressioni e 853 le liti finite nel sangue. Da gennaio 2.200 Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Risse e aggressioni: Centrale, Padova, Darsena e Garibaldi "zone rosse". Nel 2021 sono 3.841 le aggressioni e 853 le liti finite nel sangue. Da gennaio 2.200

Advertising

Agenzia_Ansa : Le immagini satellitari della Terra di notte disegnano la mappa della povertà: l’Africa è il continente più buio, t… - riccardogguerra : @CrawlThrouDark @mentecritica Deriva da un principio della pnl di watzlawick: 'la mappa non è il territorio' cioè l… - FiomFirenze : RT @CgilFirenze: “Firenze città delle #fabbriche”, al via il ciclo di incontri con Istituto storico toscano della Resistenza, Cgil e altri… - ForgiaEnrico : @Mattia88261 E come disse una mia carissima collega 'se avessi saputo che dopo anni di studi multidisciplinari mi s… - enfa68 : RT @ValeDomenici: Mi è venuta voglia di partire per un paio di posti che non ho mai visto, mi porto dietro poche cose: la mappa del malandr… -