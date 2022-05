La mani della 'ndragheta su Roma, retata della Dia: 43 misure cautelari (Di martedì 10 maggio 2022) Le mani della criminalità organizzata calabrese sulla Capitale. Martedì 10 maggio è scattata una vasta operazione della Direzione Investigativa Antimafia tra Roma e provincia, a Reggio Calabria e in Calabria per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare del gip di Roma su richiesta della Dda capitolina nei confronti di 43 persone. Per alcuni l'accusa è di far parte di una cosca locale di 'ndrangheta, radicata nella Capitale e finalizzata ad acquisire la gestione e il controllo di attività economiche in diversi settori come quello ittico, quello della panificazione, della la pasticceria, e del ritiro delle pelli e degli olii esausti. In corso anche perquisizioni, ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Lecriminalità organizzata calabrese sulla Capitale. Martedì 10 maggio è scattata una vasta operazioneDirezione Investigativa Antimafia trae provincia, a Reggio Calabria e in Calabria per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare del gip disu richiestaDda capitolina nei confronti di 43 persone. Per alcuni l'accusa è di far parte di una cosca locale di 'ndrangheta, radicata nella Capitale e finalizzata ad acquisire la gestione e il controllo di attività economiche in diversi settori come quello ittico, quellopanificazione,la pasticceria, e del ritiro delle pelli e degli olii esausti. In corso anche perquisizioni, ...

