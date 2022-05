La legge anti-Hitler di Biden per l'Ucraina (Di martedì 10 maggio 2022) Una nuova legge per sostenere l'Ucraina, simile al Lend-Lease Act (legge affitti e prestiti) di Roosevelt varato neella Seconda guerra mondiale contro Hitler. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge che... Leggi su today (Di martedì 10 maggio 2022) Una nuovaper sostenere l', simile al Lend-Lease Act (affitti e prestiti) di Roosevelt varato neella Seconda guerra mondiale contro. Il presidente degli Stati Uniti Joeha firmato unache...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Biden firma legge per velocizzare l’invio di armi a Kiev ispirata a misura anti Hitler - PolicyMaker_mag : Nell’attesa dell’incontro con il premier #Draghi, il presidente americano #Biden ha firmato una legge per velocizza… - RassegnaZampa : #Guerra #Russia-#Ucraina, *Biden firma legge per velocizzare l’invio di #armi a #Kiev ispirata a misura anti Hitler - antoninobill : Guerra Russia-Ucraina, Biden firma legge per velocizzare l’invio di armi a Kiev ispirata a misura anti Hitler… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, Biden firma legge per velocizzare l’invio di armi a Kiev ispirata a misura anti Hitler https://… -