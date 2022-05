“La gravidanza non cura l’endometriosi”: Giorgia Soleri si sfoga su Instagram (Di martedì 10 maggio 2022) Quando provi un dolore grande, uno di quelli che non ti abbandonano mai e che ti condizionano la vita, non vorresti mai che qualcuno lo sminuisse. Se poi a farlo è un medico, tutto diventa ancor più assurdo. È quel che Giorgia Soleri ha raccontato nelle stories di Instagram, dando libero sfogo alla rabbia e alla frustrazione di una giovane ragazza che da anni lotta contro l’endometriosi, una malattia subdola e di cui si parla ancora poco. Giorgia Soleri, le parole del medico sull’endometriosi Come può capitare a tutte noi, Giorgia aveva bisogno di un certificato medico. Non stava bene (a causa di una bronchite) e avrebbe dovuto disdire tutti i suoi impegni lavorativi, in vista di qualche giorno di riposo. Dato che la sua dottoressa si trovava fuori ... Leggi su dilei (Di martedì 10 maggio 2022) Quando provi un dolore grande, uno di quelli che non ti abbandonano mai e che ti condizionano la vita, non vorresti mai che qualcuno lo sminuisse. Se poi a farlo è un medico, tutto diventa ancor più assurdo. È quel cheha raccontato nelle stories di, dando libero sfogo alla rabbia e alla frustrazione di una giovane ragazza che da anni lotta contro, una malattia subdola e di cui si parla ancora poco., le parole del medico sulCome può capitare a tutte noi,aveva bisogno di un certificato medico. Non stava bene (a causa di una bronchite) e avrebbe dovuto disdire tutti i suoi impegni lavorativi, in vista di qualche giorno di riposo. Dato che la sua dottoressa si trovava fuori ...

