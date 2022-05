(Di martedì 10 maggio 2022), turismo e promozione della Sardegna. Il progetto sportivo della scuderia Porto Cervo Racing cresce di anno in anno e proietta la Sardegna motoristica a livello europeo con l’ingresso del “” nel TER Tour European. La decima edizione della gara, in programma dal 7 al 9 ottobre, si svolgerà sempre inSource

Advertising

RS RALLYSLALOM E OLTRE

...generale dell'evento sarà ospitato al Museo archeologico di Olbia mentre Berchidda èad ... coinvolgeranno numerosi Comuni dellala risposta del sub commissario della Provincia, Pietro Carzedda, che ha, invece, ... composto dai due licei, scientifico e classico e l'Ipia e sullo stato dell'arte di altre scuole in. "... La Gallura pronta a ospitare il Rally Terra Sarda | RS E OLTRE Olbia: Pierluigi Usai premiato come "Maestro del Lavoro" Olbia. Cè anche un direttore di Poste della Gallura tra i premiati dal Ministero del Lavoro: lo comunica Poste Italiane. Si tratta di Pierluigi ...Olbia. Domani, venerdì 29 aprile, sarà una giornata piuttosto importante per la città di Olbia. Dopo tanti convenevoli, tagli di ...