La forza di Salvatore Maresca: il ginnasta che incanta agli anelli (Di martedì 10 maggio 2022) Il ginnasta è specialista agli anelli Ruota tutto attorno alla forza per Salvatore Maresca. C'è la forza mentale, la forza fisica e quella fisica che gli ha permesso di farsi strada nel mondo della ginnastica e degli anelli, la sua specialità. Thor, come l'hanno sempre chiamato (al momento fermo ai box per infortunio) è classe 1993 ed è nato a Castellammare di Stabia. Solo da poco ha preso consapevolezza della sua classe e ha reso quello che era "solo" un divertimento, il suo lavoro. Salvatore Maresca, agente delle Fiamme Oro, negli ultimi mesi ha raccolto solo medaglie e podi: bronzo agli Europei di Basilea, bronzo ai Mondiali di Kitakyushu 2021 e poi bronzo in World ...

