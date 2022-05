La Fondazione Mennea mette all’asta la maglia di Mertens per beneficenza (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Maglietta autografata di Dries Mertens all’asta per beneficenza. Ma quello donato dall’attaccante del Napoli non è l’unico cimelio sportivo che la Fondazione Pietro Mennea metterà in vendita con l’unica finalità di ricavare fondi da destinare all’associazione Annalisa Durante, la realtà che porta il nome della ragazza di soli 14 anni vittima innocente di un attentato di camorra avvenuto nel 2004 al rione Forcella. La moglie e presidente della Fondazione intitolata all’indimenticato campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Mosca 1980, Manuela Olivieri Mennea, ha raccolto oggetti appartenuti al marito e maglie di altri campioni, come i calciatori Bellotti, Berardi, Callejon e Matri, per un’asta on line i cui ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Maglietta autografata di Driesper. Ma quello donato dall’attaccante del Napoli non è l’unico cimelio sportivo che laPietrorà in vendita con l’unica finalità di ricavare fondi da destinare all’associazione Annalisa Durante, la realtà che porta il nome della ragazza di soli 14 anni vittima innocente di un attentato di camorra avvenuto nel 2004 al rione Forcella. La moglie e presidente dellaintitolata all’indimenticato campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Mosca 1980, Manuela Olivieri, ha raccolto oggetti appartenuti al marito e maglie di altri campioni, come i calciatori Bellotti, Berardi, Callejon e Matri, per un’asta on line i cui ...

