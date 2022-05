La figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman, l’avete mai vista? Ecco come si mostra sui social a 29 anni (Di martedì 10 maggio 2022) Tom Cruise e Nicole Kidman sono stati alla fine degli anni ’90 una delle coppie più famose di Hollywood. Nonostante il legame che all’epoca sembrava indissolubile, i due si sono separati nel 2001 prendendo strade sentimentali molto distanti. Quando avevano deciso di mettere su famiglia, i due attori adottarono due bambini: Connor e Isabella. Oggi Bella ha 29 anni, è sposata con Max Parker dal 2015 e nella vita disegna gioielli. LEGGI ANCHE:–Stasera in tv, Mission Impossible 3 su Cine 20: gli errori nel film che non hai mai notato https://www.instagram.com/p/CLrq6ChApJk/Nonostante i genitori decisamente famosi, Bella conduce un’esistenza serena e lontana dai riflettori. Si dice che sia lei che il fratello facciano parte di Scientology (così come il padre che negli ... Leggi su funweek (Di martedì 10 maggio 2022) Tomsono stati alla fine degli’90 una delle coppie più famose di Hollywood. Nonostante il legame che all’epoca sembrava indissolubile, i due si sono separati nel 2001 prendendo strade sentimentali molto distanti. Quando avevano deciso di mettere su famiglia, i due attori adottarono due bambini: Connor e Isabella. Oggi Bella ha 29, è sposata con Max Parker dal 2015 e nella vita disegna gioielli. LEGGI ANCHE:–Stasera in tv, Mission Impossible 3 su Cine 20: gli errori nel film che non hai mai notato https://www.instagram.com/p/CLrq6ChApJk/Nonostante i genitori decisamente famosi, Bella conduce un’esistenza serena e lontana dai riflettori. Si dice che sia lei che il fratello facciano parte di Scientology (cosìil padre che negli ...

