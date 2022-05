La denuncia del capo della Chiesa greco-ortodossa ucraina: «Oltre un milione di ucraini deportati in campi di concentramento in Russia» – Il video (Di martedì 10 maggio 2022) Monsignor Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo di Kiev, nel 76esimo giorno di guerra in ucraina ha lanciato una durissima accusa contro il Cremlino rivolgendo una preghiera «per tutti coloro che sono costretti a lasciare le proprie case». Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, riflettendo sul tema dell’«accoglienza dello straniero», ha invitato tutti i fedeli a «rivolgere una preghiera per Oltre un milione di ucraini espulsi con la forza dai russi dalla loro patria». Al termine del video, monsignor Shevchuk ha poi lanciato una denuncia su quel che accade agli ucraini dopo essere evacuati in Russia: «Oggi loro si trovano nei cosiddetti campi di ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Monsignor Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo di Kiev, nel 76esimo giorno di guerra inha lanciato una durissima accusa contro il Cremlino rivolgendo una preghiera «per tutti coloro che sono costretti a lasciare le proprie case». Il-cattolica, riflettendo sul tema dell’«accoglienza dello straniero», ha invitato tutti i fedeli a «rivolgere una preghiera perundiespulsi con la forza dai russi dalla loro patria». Al termine del, monsignor Shevchuk ha poi lanciato unasu quel che accade aglidopo essere evacuati in: «Oggi loro si trovano nei cosiddettidi ...

Advertising

rulajebreal : Congratulazioni alla mia amica ?@AzmatZahra? del ?@nytimes? è premiata con 2 Pulitzer per il suo reportage relativo… - giuliainnocenzi : Dopo la denuncia di @EssereAnimali, i carabinieri hanno beccato l'allevatore mentre bolliva le carcasse per azzerar… - giuliainnocenzi : Maiali morti bolliti in un pentolone per abbattere i costi di smaltimento. L’ennesima, aberrante, pratica illegale… - GianBiga1 : @RosiPolimeni Imperdonabile che queste tue amiche, poco prima del tifo per putin , abbiano saltato il passaggio no… - egovaleo9 : RT @geokats8: Pasolini non si limita a sottolineare come il potere possa agire sul corpo e fabbricarlo, ma denuncia anche quanto esso prete… -