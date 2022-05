“La cura per l’endometriosi è una gravidanza”, la rabbia di Giorgia Soleri (Di martedì 10 maggio 2022) Giorgia Soleri torna a parlare di endometriosi e lo fa con un lungo sfogo nelle sue storie Instagram. La poeta e influencer, dopo essere stata nei giorni scorsi a Montecitorio per presentare la proposta di legge per il riconoscimento di Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo come malattia cronica e invalidante, si è recata dal medico per un certificato. Vi raccomandiamo... Vulvodinia: parliamo di Giorgia Soleri e delle altre donne. Non di Damiano David La conferenza stampa congiunta alla Camera e al Senato del 3 maggio ha visto un importante traguardo per il comitato @vulvodinianeuropatiapudendo, ... La dottoressa della scrittrice, in libreria con La signorina Nessuno, non è reperibile e allora decide di chiamare ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 10 maggio 2022)torna a parlare di endometriosi e lo fa con un lungo sfogo nelle sue storie Instagram. La poeta e influencer, dopo essere stata nei giorni scorsi a Montecitorio per presentare la proposta di legge per il riconoscimento di Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo come malattia cronica e invalidante, si è recata dal medico per un certificato. Vi raccomandiamo... Vulvodinia: parliamo die delle altre donne. Non di Damiano David La conferenza stampa congiunta alla Camera e al Senato del 3 maggio ha visto un importante traguardo per il comitato @vulvodinianeuropatiapudendo, ... La dottoressa della scrittrice, in libreria con La signorina Nessuno, non è reperibile e allora decide di chiamare ...

