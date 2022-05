La Corte Costituzionale ha dato altri sei mesi di tempo al parlamento per modificare la legge sull’ergastolo ostativo (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì 10 maggio la Corte Costituzionale ha deciso di dare altri sei mesi di tempo al parlamento italiano per approvare una legge che modifichi l’ordinamento penitenziario in merito all’ergastolo ostativo, una pena di cui un anno fa la Corte aveva stabilito Leggi su ilpost (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì 10 maggio laha deciso di dareseidialitaliano per approvare unache modifichi l’ordinamento penitenziario in merito all’ergastolo, una pena di cui un anno fa laaveva stabilito

