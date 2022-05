La Coppa Italia è diventata un diversivo per dimenticare i fiaschi in Europa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 10 maggio 2022) La metamorfosi dellada seccatura a lustrini non avviene in una data precisa, ma grosso modo a cavallo tra i quarti di finale e le semifinali. È lì che l’impegno infrasettimanale cessa di essere passerella per le riserve e ipotetica pedana di lancio dei giovani in diretta tv, e diventa àncora per salvare la stagione o rimarcare una supremazia, meglio se cittadina. Eppure non è sempre stato così: le annate iniziavano a ferragosto con scoppole memorabili per le grandi ancora in allestimento, come la Juve maifrediana a Taranto. Le migliori squadre di Serie C, a volte addirittura qualcuna dilettante, subito a confronto con le nuove stelle del mercato: come in Francia, dove al Paris Saint-Germain può succedere di volare oltremare, o nella F.A. Cup inglese il Tottenham dover bussare a un ingresso privato per riavere il pallone. Ciononostante, ...