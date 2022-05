La Commissione Esteri del Senato sarà sciolta in conseguenza delle posizioni filorusse del suo presidente Vito Petrocelli (Di martedì 10 maggio 2022) La Giunta per il regolamento del Senato, il gruppo di Senatori che ha il compito di stabilire come interpretare il regolamento della camera alta del Parlamento, ha votato in favore dello scioglimento della Commissione Esteri presieduta da Vito Petrocelli. È Leggi su ilpost (Di martedì 10 maggio 2022) La Giunta per il regolamento del, il gruppo diri che ha il compito di stabilire come interpretare il regolamento della camera alta del Parlamento, ha votato in favore dello scioglimento dellapresieduta da. È

AndreaMarcucci : Si sono dovuti dimettere tutti i suoi componenti, ma alla fine, Vito Petrocelli non è più Presidente della Commissi… - LauraGaravini : Bene la scelta di far decadere #Petrocelli.Il Senato restituisce dignità e operatività alla commissione Esteri, i c… - Agenzia_Ansa : M5s: via libera della Giunta del Regolamento a sciogliere la commissione Esteri del Senato. 22 membri su 20 si sono… - sissiisissi2 : RT @ultimora_pol: #Italia #Camera ?? Sciolta la commissione affari esteri. I gruppi entro venerdì dovranno comunicare i nuovi componenti.… - pietroso : RT @dariodangelo91: Una buona notizia: la Giunta del regolamento del #Senato ha dato parere favorevole allo scioglimento della commissione… -