“La casa di carta: Corea” su Netflix, tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 10 maggio 2022) “La casa di carta: Corea”: le rapine tanto amate dai telespettatori continuano su Netflix. Arriva infatti sulla celebre piattaforma streaming il remake Coreano de: “La casa di carta” a giugno 2022. Dopo un primo annuncio della data d’uscita arrivato poco tempo fa, è il momento di parlare dell’ambientazione e del poster teaser della produzione. Quest’ultimo ritrae una maschera in stile Hahoe con un grande sorriso vacuo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.



“La casa di carta: Corea”: il remake della serie “La casa di carta”, tanto amata dai suoi fan, è finalmente pronto a debuttare su Netflix, con i suoi primi 6 episodi, il ... Leggi su tvzap (Di martedì 10 maggio 2022) “Ladi”: le rapine tanto amate dai telespettatori continuano su. Arriva infatti sulla celebre piattaforma streaming il remakeno de: “Ladi” a giugno 2022. Dopo un primo annuncio della data d’uscita arrivato poco tempo fa, è il momento di parlare dell’ambientazione e del poster teaser della produzione. Quest’ultimo ritrae una maschera in stile Hahoe con un grande sorriso vacuo. Eccociò che c’è daa riguardo.“Ladi”: il remake della serie “Ladi”, tanto amata dai suoi fan, è finalmente pronto a debuttare su, con i suoi primi 6 episodi, il ...

Advertising

NetflixIT : La rapina più spettacolare di sempre raccontata da una prospettiva inedita. La Casa di Carta: Corea è in arrivo il… - polizzimagyar : @HuffPostItalia Ma avevano finito la carta igienica alla casa Bianca? - alltheCoolThin2 : T-shirt de “La Casa di Carta” - ellyzanzi : Chiedo pubblicamente scusa allo staff di Casa Milan che come prova della mia identità hanno appena ricevuto un self… - Adamada11512344 : Io non ho detto niente agli spagnoli quando mi hanno proposto anni e anni di quelle cagate di Elite e La Casa di Ca… -