La Casa Bianca durante il vertice Biden-Draghi: «Nessun segnale che la Russia voglia una soluzione diplomatica» (Di martedì 10 maggio 2022) «Continuiamo a essere aperti a una soluzione diplomatica in Ucraina, ma non vediamo Nessun segnale da parte della Russia che voglia impegnarsi in questo percorso». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rispondendo a una domanda sugli sforzi di pace rilanciati dal premier Mario Draghi, che oggi ha avuto un colloquio con il presidente statunitense Joe Biden a Washington. Intanto, un funzionario del Pentagono, citato da Bloomberg, in giornata aveva annunciato la consegna di più di 1.500 missili Stinger all’Ucraina, denunciando l’utilizzo, da parte della Russia, di una dozzina di armi ipersoniche. Leggi anche: Draghi da Biden: «Putin ci voleva ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) «Continuiamo a essere aperti a unain Ucraina, ma non vediamoda parte dellacheimpegnarsi in questo percorso». Lo ha detto la portavoce della, Jen Psaki, rispondendo a una domanda sugli sforzi di pace rilanciati dal premier Mario, che oggi ha avuto un colloquio con il presidente statunitense Joea Washington. Intanto, un funzionario del Pentagono, citato da Bloomberg, in giornata aveva annunciato la consegna di più di 1.500 missili Stinger all’Ucraina, denunciando l’utilizzo, da parte della, di una dozzina di armi ipersoniche. Leggi anche:da: «Putin ci voleva ...

