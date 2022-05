La Bielorussia si prepara alla guerra. Forze speciali al confine con l'Ucraina: la minaccia Nato (Di martedì 10 maggio 2022) La Bielorussia ha schierato Forze speciali al confine con l'Ucraina, perché preoccupata per l'allargamento del contingente militare dei Paesi occidentali in prossimità dei confini bielorussi. Lo ha annunciato il capo di stato maggiore bielorusso e vice ministro della difesa, Viktor Gulevich. «Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno continuando a rafforzare la loro presenza militare vicino al confine di stato della Bielorussia. Il contingente è più che raddoppiato sia in termini quantitativi che qualitativi negli ultimi sei mesi. Ci sono Forze che trasportano missili da crociera marittimi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Baltico e sono aumentate le Forze in Polonia e nei paesi baltici. Tutto ciò indica la presenza di una ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Laha schieratoalcon l', perché preoccupata per l'rgamento del contingente militare dei Paesi occidentali in prossimità dei confini bielorussi. Lo ha annunciato il capo di stato maggiore bielorusso e vice ministro della difesa, Viktor Gulevich. «Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno continuando a rafforzare la loro presenza militare vicino aldi stato della. Il contingente è più che raddoppiato sia in termini quantitativi che qualitativi negli ultimi sei mesi. Ci sonoche trasportano missili da crociera marittimi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Baltico e sono aumentate lein Polonia e nei paesi baltici. Tutto ciò indica la presenza di una ...

