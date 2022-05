La Bielorussia schiera forze speciali alla frontiera con l’Ucraina

Advertising

Mary35999509 : RT @GuidoDeMartini: ???? LA POLONIA SCHIERA L’ESERCITO E DIFENDE I SUOI CONFINI ???? La Polonia schiera l’esercito al confine con la Bielorus… - liberismorisor1 : La Bielorussia schiera truppe, equipaggiamenti al confine con #Polania La NATO minaccia l’URSS -

Globalist.it

Occidente e Giappone si impegnano a mettere al bando il petrolio russo, sebbene con gradualità, e si preparano ulteriori sanzioni, dal Regno Unito, anche nei confronti della. Ieri a Kiev ...... mentre il Regno Unito ha stabilito misure che colpiscono anche la. Draghi atteso negli ... 07.17 Kiev: Mosca6 navi in Mar Nero con missili balistici La Russia ha schierato sei navi ... Lukashenko schiera gli 007 della Bielorussia per ‘dimostrare’ che la strage di Bucha sia un fake La Bielorussia ha schierato forze speciali alle sue frontiere con l'Ucraina, affermando che si tratta di una mobilitazione difensiva a seguito del rafforzamento delle forze armate di Kiev oltre confin ...La guerra in Ucraina ha messo la sordina alla crisi in cui è precipitata Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne ...