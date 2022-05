Katherine Kelly Lang cade da cavallo e si rompe tre ossa: cos’è successo e come sta la Brooke di Beautiful (Di martedì 10 maggio 2022) Recentemente Katherine Kelly Lang, nota al grande pubblico come storica Brooke della soap opera Beautiful, è tornata per aggiornare i social con una notizia che ha fatto sussultare i suoi fan. L’attrice ha infatti raccontato di essere caduta da cavallo e di essersi rotta ben tre ossa, per cui è stato necessario un intervento chirurgico. L’incidente a cavallo di Katherine Kelly Lang: come sta l’attrice di Beautiful In queste ore Katherine Kelly Lang è tornata sui social per raccontare del bruttissimo incidente avuto lo scorso 9 maggio, mentre si allenava con gli amici per la 50 miglia a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) Recentemente, nota al grande pubblicostoricadella soap opera, è tornata per aggiornare i social con una notizia che ha fatto sussultare i suoi fan. L’attrice ha infatti raccontato di essere caduta dae di essersi rotta ben tre, per cui è stato necessario un intervento chirurgico. L’incidente adista l’attrice diIn queste oreè tornata sui social per raccontare del bruttissimo incidente avuto lo scorso 9 maggio, mentre si allenava con gli amici per la 50 miglia a ...

