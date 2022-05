Katherine Kelly Lang: brutto incidente a cavallo per il volto di Brooke Logan (Di martedì 10 maggio 2022) brutto incidente per Katherine Kelly Lang. Lo storico volto di Brooke Logan nella soap opera Beautiful ha passato la Festa della mamma 2022 in compagnia di amici e insieme hanno deciso di fare una gita, che si è trasformata in una corsa all’ospedale. Vi raccomandiamo... A Beautiful torna Taylor ma con un nuovo volto: non è più Hunter Tylo Sul suo profilo Instagram è lei stessa a raccontare nel dettaglio cosa le è capitato. Mentre stava facendo un’escursione a cavallo, una sorta di allenamento in previsione di una gara equestre a giugno, è inciampata in un sentiero roccioso e si è rotta la caviglia. Nel lungo post social, dove compaiono anche video e ... Leggi su diredonna (Di martedì 10 maggio 2022)per. Lo storicodinella soap opera Beautiful ha passato la Festa della mamma 2022 in compagnia di amici e insieme hanno deciso di fare una gita, che si è trasformata in una corsa all’ospedale. Vi raccomandiamo... A Beautiful torna Taylor ma con un nuovo: non è più Hunter Tylo Sul suo profilo Instagram è lei stessa a raccontare nel dettaglio cosa le è capitato. Mentre stava facendo un’escursione a, una sorta di allenamento in previsione di una gara equestre a giugno, è inciampata in un sentiero roccioso e si è rotta la caviglia. Nel lungo post social, dove compaiono anche video e ...

