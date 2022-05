Kalush Orchestra, chi è la band che rappresenta l’Ucraina all’Eurovision con il brano “Stefania” (Di martedì 10 maggio 2022) Kalush Orchestra è il gruppo in gara per l‘Ucraina nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in onda stasera su Raiuno a partire dalle 20:30 con il brano Stefania. Kalush Orchestra chi è la band in gara per l’Ucraina all’Eurovision Il gruppo è formato dal rapper Oleh Psjuk e dai musicisti Ihor Diden?uk e MC Kilimmen.La band prende il nome dalla città di Kalush situata nella regione Galizia e si forma nel 2019 quando firmano un contratto con la Come True, divisione della Sony. L’album di esordio è Hotin datato 2021, e contiene l’hit Hory, premiata come miglior hit hip hop agli YUNA (premi nazionali per la musica ucraini, ndr). Un altro grande successo è Zori, brano che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022)è il gruppo in gara per l‘Ucraina nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in onda stasera su Raiuno a partire dalle 20:30 con ilchi è lain gara perIl gruppo è formato dal rapper Oleh Psjuk e dai musicisti Ihor Diden?uk e MC Kilimmen.Laprende il nome dalla città disituata nella regione Galizia e si forma nel 2019 quando firmano un contratto con la Come True, divisione della Sony. L’album di esordio è Hotin datato 2021, e contiene l’hit Hory, premiata come miglior hit hip hop agli YUNA (premi nazionali per la musica ucraini, ndr). Un altro grande successo è Zori,che ...

