Juventus, Tuttosport: “Dusan e Milinkovic serbi bianconeri” (Di martedì 10 maggio 2022) Juventus, Tuttosport- Come apre in prima pagina il quotidiano Tuttosport, secondo il ct serbo alla Juventus dovrebbero giocare insieme Dusan e Savic. Le parole del ct serbo ad oggi smuovono davvero un polverone sul calciomercato, parlando davvero dei due giocatori più contesi ed attesi della prossima stagione, che secondo il Ct entrambi dovrebbero giocare insieme alla Juventus. Pre-tattica Mondiale ad oggi la massima competizioni per le nazionali fa davvero gola a tutti. E si cerca davvero di pescare il coniglio dal cilindro per avere un piccolo vantaggio. Ad oggi Savic è sicuramente un giocatore che alla Juventus piace, ma costa tanto e il ragazzo non vuole stare più in Italia. “Milinkovic, vai da Vlahovic”, è il titolo di apertura dell’edizione ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022)- Come apre in prima pagina il quotidiano, secondo il ct serbo alladovrebbero giocare insiemee Savic. Le parole del ct serbo ad oggi smuovono davvero un polverone sul calciomercato, parlando davvero dei due giocatori più contesi ed attesi della prossima stagione, che secondo il Ct entrambi dovrebbero giocare insieme alla. Pre-tattica Mondiale ad oggi la massima competizioni per le nazionali fa davvero gola a tutti. E si cerca davvero di pescare il coniglio dal cilindro per avere un piccolo vantaggio. Ad oggi Savic è sicuramente un giocatore che allapiace, ma costa tanto e il ragazzo non vuole stare più in Italia. “, vai da Vlahovic”, è il titolo di apertura dell’edizione ...

