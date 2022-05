Juventus, tutti i nomi del post Chiellini (Di martedì 10 maggio 2022) Giorgio Chiellini è sicuro di lasciare la Juventus, non si sa ancora se per andare in MLS o restare come dirigente Il capitano bianconero lascerà quasi sicuramente Torino, per accasarsi negli Stati Uniti. Nella remota possibilità che invece decida di appendere gli scarpini al chiodo, potrebbe invece provare una carriera dirigenziale. Alla Juventus ci sarebbe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Giorgioè sicuro di lasciare la, non si sa ancora se per andare in MLS o restare come dirigente Il capitano bianconero lascerà quasi sicuramente Torino, per accasarsi negli Stati Uniti. Nella remota possibilità che invece decida di appendere gli scarpini al chiodo, potrebbe invece provare una carriera dirigenziale. Allaci sarebbe L'articolo

Advertising

capuanogio : #Zhang sarà a Roma con la squadra per la finale della #CoppaItaliaFrecciarossa e ha organizzato un treno charter pe… - GiovaAlbanese : #Fagioli, #Zanimacchia e #Rafia hanno conquistato la promozione in #SerieA con la #Cremonese: meritano tutti e tre… - SimoneTogna : #inter: Nicolò #Barella sta bene. E insieme a tutti i compagni che sono scesi ieri in campo ad Udine ha effettuato… - marcovadacca : RT @thunderboy64: Non capisco tutte queste polemiche. Il #VAR in Italia è stato introdotto per danneggiare la #Juventus . Quando questo su… - davideinno85 : RT @SCUtweet: #Fagioli a Tuttosport ?? Complimenti per la #SerieA? I primi da #Morata e #Chiesa. La #Juventus? È il mio sogno e c'è tempo p… -