Juventus-Inter | rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri VIDEO

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - forumJuventus : (Gds) 'Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: quotazioni in rialzo per Dybala e Bernardeschi dal 1°… - DiMarzio : .?@juventusfc?, le parole del C.t. della Serbia #Stojkovic sul rendimento di #Vlahovic - calabrone37 : @MaxNerozzi Signor Nerozzi, lei scrive: La verità è che (servilmente). Servilmente uguale servilismo? Lei ricorda M… - Agenzia_Ansa : Coppa Italia, Allegri: 'Dybala gioca, Vlahovic sereno'. Il tecnico della Juventus alla viglia della sfida con l'Int… -

Roma, 10 maggio 2022 - Laper difendere il titolo, l'per riconquistarlo ad oltre dieci anni dall'ultima volta. Domani bianconeri e nerazzurri scenderanno in campo, a ...Lo ha dichiarato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra. "Essere qui è un motivo di grande orgoglio, sarà una partita trasmessa in tutto il ...Prima la finale di coppa Italia poi il mercato; il futuro prossimo della Juventus si divide tra la sfida con l’Inter (determinante per non chiudere la stagione a zero titoli) e le strategie per ...L’ultimo atto della Coppa nazionale mette di fronte le due avversarie nel derby d’Italia: Juventus e Inter si giocano il trofeo nella finale dell’Olimpico domani sera, dopo aver superato Fiorentina e ...