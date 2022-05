Juventus - Inter, piano di sicurezza per la finale di Coppa Italia: ecco come le tifoserie dovranno arrivare all'Olimpico (Di martedì 10 maggio 2022) In occasione dell' arrivo nella Capitale delle tifoserie , per la finale di Coppa Italia , la Questura di Roma ha predisposto un piano di afflusso in accordo con la Lega Calcio. ecco tutte le ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022) In occasione dell' arrivo nella Capitale delle, per ladi, la Questura di Roma ha predisposto undi afflusso in accordo con la Lega Calcio.tutte le ...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - forumJuventus : (Gds) 'Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: quotazioni in rialzo per Dybala e Bernardeschi dal 1°… - DiMarzio : .?@juventusfc?, le parole del C.t. della Serbia #Stojkovic sul rendimento di #Vlahovic - Gio55981465 : RT @MikyS03: Sarà #Arisa a cantare l'Inno di Mameli prima della Finale di #CoppaItaliaFrecciarossa tra #Juventus e #Inter, in programma dom… - infoitsport : Juventus-Inter, i convocati di Allegri per la finale di Coppa Italia: out in 4, torna Locatelli -