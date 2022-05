Juventus-Inter, Inzaghi: “Se penso a come abbiamo giocato contro il Liverpool, riperderei qualche punto” (Di martedì 10 maggio 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale di Coppa Italia 2021/2022 contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa: “Per noi è motivo di grande orgoglio giocare questa sfida, è una finale che sarà trasmessa in tutto il mondo. Per me nelle finali non ci sono ricette precise per vincere: vanno giocate con corsa, aggressività e determinazione, sapendo che abbiamo un avversario molto forte di fronte, di qualità. Dovremo dare il 110% per alzare il secondo trofeo stagionale. È importante per tutti, questa settimana. Sappiamo quello che abbiamo fatto con lo staff in questo percorso, da dove è partito il nostro lavoro e poi strada facendo siamo stati molto bravi a fare bene, grazie alla squadra, ai ragazzi che mi hanno seguito durante tutto l’anno. Per forza di ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Il tecnico dell’, Simone, alla vigilia della finale di Coppa Italia 2021/2022la, ha parlato in conferenza stampa: “Per noi è motivo di grande orgoglio giocare questa sfida, è una finale che sarà trasmessa in tutto il mondo. Per me nelle finali non ci sono ricette precise per vincere: vanno giocate con corsa, aggressività e determinazione, sapendo cheun avversario molto forte di fronte, di qualità. Dovremo dare il 110% per alzare il secondo trofeo stagionale. È importante per tutti, questa settimana. Sappiamo quello chefatto con lo staff in questo percorso, da dove è partito il nostro lavoro e poi strada facendo siamo stati molto bravi a fare bene, grazie alla squadra, ai ragazzi che mi hanno seguito durante tutto l’anno. Per forza di ...

