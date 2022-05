Juventus-Inter, due novità per Allegri in vista della finale (Di martedì 10 maggio 2022) Juventus-Inter rappresenterà il crocevia della stagione delle due squadre in vista della parte conclusiva della stagione. Bianconeri chiamati a centrare il primo trofeo stagionale, nerazzurri con la testa anche al duello scudetto contro il Milan La Juventus proverà a complicare i piani dell’Inter in vista del finale di stagione. Allegri proverà a portare a casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022)rappresenterà il croceviastagione delle due squadre inparte conclusivastagione. Bianconeri chiamati a centrare il primo trofeo stagionale, nerazzurri con la testa anche al duello scudetto contro il Milan Laproverà a complicare i piani dell’indeldi stagione.proverà a portare a casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

forumJuventus : (Gds) 'Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: quotazioni in rialzo per Dybala e Bernardeschi dal 1°… - sportface2016 : +++#Milan, #Inter, #Napoli e #Juventus sono le quattro squadre qualificate per la #ChampionsLeague 2022/2023+++ #SerieA - romeoagresti : #Juventus: #Cuadrado e #DeSciglio oggi si sono allenamenti parzialmente in gruppo. #Pellegrini - alle prese con una… - infoitsport : Finale Coppa Italia, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e diretta streaming, quando e dove vederla / Juventus… - infoitsport : Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv: dubbio Bastoni (Coppa Italia) -