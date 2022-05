Juventus-Inter, Allegri: “Per giocare una finale bisogna arrivarci. Dybala? Sarà in campo” (Di martedì 10 maggio 2022) the ad id=”445341? Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della finale di Coppa Italia 2021/2022 contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa: “Domani Sarà una bellissima serata, un derby d’Italia. Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà lucidità, poi magari il calcio è strano: dopo due minuti magari si sblocca e cambia la gara, l’importante è avere la lucidità di giocare una bella gara. Ho qualche dubbio di formazione, domattina o domani pomeriggio bisogna che lo dica, sennò poi ci si chiede chi gioca. Chiellini gioca sicuro, Perin uguale: gli altri vediamo. Quando giochi una finale è normale che abbia una importanza grossa, dobbiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) the ad id=”445341? Il tecnico della, Massimiliano, alla vigilia delladi Coppa Italia 2021/2022 contro l’, ha parlato in conferenza stampa: “Domaniuna bellissima serata, un derby d’Italia. Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà lucidità, poi magari il calcio è strano: dopo due minuti magari si sblocca e cambia la gara, l’importante è avere la lucidità diuna bella gara. Ho qualche dubbio di formazione, domattina o domani pomeriggioche lo dica, sennò poi ci si chiede chi gioca. Chiellini gioca sicuro, Perin uguale: gli altri vediamo. Quando giochi unaè normale che abbia una importanza grossa, dobbiamo ...

