Juventus e Inter, sfida per la Coppa Italia dei record (Di martedì 10 maggio 2022) Comunque vada, sarà un successo. E una bella vetrina per il calcio Italiano, visto che la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter (in rigoroso ordine di sorteggio) sarà televista in oltre 170 paesi in tutto il mondo con un audience potenziale di centinaia di milioni di appassionati. Sarà un successo anche in Italia, dove il format criticato della manifestazione, protezione garantita alle big perché arrivino a sfidarsi nella fase decisiva della stagione, ha moltiplicato gli ascolti tv rendendo la vecchia coppetta, che non Interessava a nessuno, un obiettivo stimolante per tanti motivi. Non è un caso che da qualche anno se la giochino le grandi, senza più lasciare spazio alle sorprese. E non è un caso che siano sparite dalla vista le formazioni ... Leggi su panorama (Di martedì 10 maggio 2022) Comunque vada, sarà un successo. E una bella vetrina per il calciono, visto che la finale ditra(in rigoroso ordine di sorteggio) sarà televista in oltre 170 paesi in tutto il mondo con un audience potenziale di centinaia di milioni di appassionati. Sarà un successo anche in, dove il format criticato della manifestazione, protezione garantita alle big perché arrivino arsi nella fase decisiva della stagione, ha moltiplicato gli ascolti tv rendendo la vecchia coppetta, che nonessava a nessuno, un obiettivo stimolante per tanti motivi. Non è un caso che da qualche anno se la giochino le grandi, senza più lasciare spazio alle sorprese. E non è un caso che siano sparite dalla vista le formazioni ...

