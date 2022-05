Juve-Inter, forfait dell’ultimo minuto: salta la finale di Coppa Italia (Di martedì 10 maggio 2022) Tegola in vista di Juve-Inter. Brutte notizie per l’allenatore che dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori in vista della finale. Mancano ormai poche ore alla finale di Coppa Italia, che metterà di fronte due squadre in lotta perenne nel corso della loro storia. Il derby d’Italia, da una parte la Juventus e dall’altra l’Inter, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022) Tegola in vista di. Brutte notizie per l’allenatore che dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori in vista della. Mancano ormai poche ore alladi, che metterà di fronte due squadre in lotta perenne nel corso della loro storia. Il derby d’, da una parte lantus e dall’altra l’, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pisto_gol : Dopo aver vinto in Spagna e in Germania #Guardiola si avvia a vincere la sua 4^PremierLeague con numeri straordinar… - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - Gazzetta_it : Zhang invita all'Olimpico 300 dipendenti. E va in ritiro con l'Inter #coppaitalia - andreamusso97 : @LucaMarelli72 Certo, un po’ come l’affermazione “non ci sono le immagini chiare” sul contatto Bastoni-Zakaria in J… - Fabio64535537 : RT @InNomeDellaJ: I 'tifo Juve da una vita' che sperano in una sconfitta contro l'Inter, solo per correre su Twitter a scrivere Allegri out… -