Juve, i convocati per la Coppa Italia: ci sono anche Locatelli e Pellegrini (Di martedì 10 maggio 2022) sono 23 i convocati di Max Allegri per la finale di Coppa Italia che la Juventus disputerà mercoledì 11 maggio alle 21 all'Olimpico di Roma contro ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 10 maggio 2022)23 idi Max Allegri per la finale diche lantus disputerà mercoledì 11 maggio alle 21 all'Olimpico di Roma contro ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Coppa Italia: Juve, anche Locatelli tra i convocati Il centrocampista era assente dallo scorso 9 aprile - infoitsport : Coppa Italia: Juve, anche Locatelli tra i convocati - infoitsport : Convocati Juve: Locatelli c'è con l'Inter, fuori in 4 - juve_magazine : COPPA ITALIA - Juventus, anche Locatelli tra i convocati - infoitsport : Juve, UFFICIALI i convocati per la Coppa Italia: c'è Locatelli! Out un difensore, un 'grande ritorno' a centrocampo -