Juve, Arrivabene: «Vlahovic può fare come Ibra. Stagione? Giudizio positivo» (Di martedì 10 maggio 2022) Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match contro l'Inter di Coppa Italia Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni dell'ad della Juve. Juve-INTER – «Sarà una finale ed è importantissima. Il primo obiettivo era quello della qualificazione in Champions ed è stato raggiunto. Il Giudizio sulla Stagione è positivo perché abbiamo raggiunto quello che ci eravamo prefissati». Vlahovic – «Vlahovic non si discute. Ricordo agli Juventini che Ibrahimovic al primo anno lo criticavano sempre, poi l'anno dopo è esploso. Si tratta solo di dare fiducia al giocatore e di farlo crescere in pace».

