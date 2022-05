Judo | Elios Manzi rinasce col bronzo europeo | “Una medaglia speciale”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 maggio 2022) Ostia – Ilvinto agli ultimi Europei dia Sofia ha un doppio significato per(leggi qui). Una bella rivincita, dopo il lungo periodo dei tre anni di infortuni e stop forzati senza il suodel cuore, e poi un addio al passato che lo fa essere leggero per volare verso il futuro. Probabilmente il destino lo aspettava a Sofia, con le sembianze di un avversario che in fondo non era che lui stesso. Ha lasciato là a bordo tappeto quella sofferenza e quel sacrificio che servono per superare gli ostacoli che tutti gli atleti conoscono, almeno una volta nella loro carriera. Come lui stesso dice a Il Faro online ‘non ci sono formule magiche per andare oltre la tristezza e la rabbia’ ci vogliono solo passione e pazienza. Valori del campione delle Fiamme Gialle che non lo hanno mai lasciato. Quella luce è ...