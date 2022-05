Jessica Selassié e Barù si rivedono per la prima volta dopo il Gf Vip 6 (Video) (Di martedì 10 maggio 2022) Finalmente il giorno tanto atteso per i “Jerù” è arrivato: Jessica Selassié e Barù si sono rivisti!!! Una volta spenti i riflettori del Grande Fratello Vip 6 i due hanno continuato a sentirsi e mantenersi in buoni rapporti, come detto più volte da loro stessi in diverse occasioni, ma adesso è arrivata la bomba: ecco la prima volta che si rincontrano con le telecamere puntate su di loro. L’occasione non poteva che essere l’inaugurazione del nuovo locale di Barù, che ha aperto le porte ai suoi clienti proprio questa sera. Moltissimi i personaggi noti che sono apparsi accanto all’ex gieffino in questa occasione, ma ad allarmare i fans è stata la presenza più unica che rara proprio di lei: Jessica! I due sono stati beccati dagli occhi indiscreti del ... Leggi su isaechia (Di martedì 10 maggio 2022) Finalmente il giorno tanto atteso per i “Jerù” è arrivato:si sono rivisti!!! Unaspenti i riflettori del Grande Fratello Vip 6 i due hanno continuato a sentirsi e mantenersi in buoni rapporti, come detto più volte da loro stessi in diverse occasioni, ma adesso è arrivata la bomba: ecco lache si rincontrano con le telecamere puntate su di loro. L’occasione non poteva che essere l’inaugurazione del nuovo locale di, che ha aperto le porte ai suoi clienti proprio questa sera. Moltissimi i personaggi noti che sono apparsi accanto all’ex gieffino in questa occasione, ma ad allarmare i fans è stata la presenza più unica che rara proprio di lei:! I due sono stati beccati dagli occhi indiscreti del ...

IsaeChia : Jessica Selassiè e Barù si rivedono per la prima volta dopo il #GfVip 6 (Video) L’occasione è stata l’inaugurazion… - Cmarti_10 : mio dio, Jessica selassiè é cosi imbarazzante nel modo in cui ancora si aggrappa a barú per mantenere quei 4 fan di… - giulia15584248 : Jessica.selassie_jessvip la amoooo ahahahahahaha. Lei che urla “TWITTER KILLER PENSACI TUUUU. JESSICA SEI UNA FIGAA”. STO MALE. #jeru - nscscriverepriv : giucas con una fan a #bracibybaru cc: @/jessica.selassie_jessvip on ig #jeru - Antigonemintv : Jessica Selassie....perché non rispondi a #CanYaman ...tutti noi #jeru #mammascusa #teambaru #jessvip vogliamo vede… -

Maria Monsè attacca le principesse Selassié: 'Ha ragione Manuel Bortuzzo' L'ex gieffina se l'è presa anche con Jessica Selassié, accusandola di essere la regista delle altre due sorelle: 'Quando Lulù mi criticava c'era Jessica che le imboccava tutte le parole. In quella ... Tale e Quale Show 2022, ex gieffini nella nuova edizione L'indiscrezione Altrettanto lo saranno altri concorrenti della recente edizione che ha visto vincere Jessica Selassié . Stando a quanto riportato da Super Guida Tv , negli ultimi giorni sarebbero stati provinati due ... Gossip News L'ex gieffina se l'è presa anche con, accusandola di essere la regista delle altre due sorelle: 'Quando Lulù mi criticava c'erache le imboccava tutte le parole. In quella ...Altrettanto lo saranno altri concorrenti della recente edizione che ha visto vincere. Stando a quanto riportato da Super Guida Tv , negli ultimi giorni sarebbero stati provinati due ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere