Jessica Selassie dimentica Barù | il nuovo fidanzato arriva da Amici

(Di martedì 10 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si riaccendono i riflettori del gossip su. Sembra che la principessa abbia detto addio a. La sua confessione non ha lasciato dubbi. Il Grande Fratello Vip è ormai storia ma la vincitrice del programma,continua a far parlare di se. Soprattutto negli ultimi giorni dove ha rilasciato una confessione che

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Maria Monsè (ancora) contro le sorelle Selassié: “Jessica le manovra, Lulù è tutto l’opposto di Manuel Bo… - blogtivvu : “Jessica Selassiè al GF Vip manovrava le sue sorelle”, l’attacco di Maria Monsè è tutto da ridere - zazoomblog : Jessica Selassié colpo di scena senza precedenti: finalmente insieme a Barù - #Jessica #Selassié #colpo #scena - zazoomblog : Maria Monsè attacca le sorelle Selassié: “Jessica manovra io sto con Manuel” - #Maria #Monsè #attacca #sorelle… - StraNotizie : Maria Monsè attacca le sorelle Selassié: “Jessica manovra, io sto con Manuel” -

Manuel Bortuzzo nel mirino degli haters/ Rita Dalla Chiesa: "Vigliacchi, voi..." MARIA MONSE' VS': "E' LEI LA REGISTA DELLE TRE SORELLE" L'ex gieffina non ha speso parole d'amore ...Anche nelle dirette di Lulù io pensavo 'chissà sele sta dicendo cosa deve dire'. Pure al Grande Fratello Vip Lulù mi aggrediva e io ho notato che eradietro che le diceva tutto ciò ...Si riaccende il gossip su Jessica Selassie. Sembra che la principessa abbia detto addio a Barù. La sua confessione non ha lasciato dubbi.L’ex ragazza di Non è la Rai ha anche raccontato cosa pensa della vincitrice di quest’ultima edizione del Gf, Jessica: Quando Lulù mi criticava c’era Jessica che le imboccava tutte le parole. In ...