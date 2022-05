Jessica e Barú, primo incontro dopo il GF? Ecco come stanno le cose (Di martedì 10 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jessica e Barù di nuovo insieme dopo tanto tempo, è possibile infatti che i loro fan possano assistere al loro primo incontro dopo il Gf Vip. Si torna a parlare di due grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che dentro la casa più spiata d’Italia hanno fatto sognare tantissime persone con quella che Leggi su youmovies (Di martedì 10 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e Barù di nuovo insiemetanto tempo, è possibile infatti che i loro fan possano assistere al loroil Gf Vip. Si torna a parlare di due grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che dentro la casa più spiata d’Italia hanno fatto sognare tantissime persone con quella che

Barù shock: apre completamente il suo cuore e non trattiene nulla Il nobile ha spiegato che con Jessica almeno da parte sua non c'è mai stato nulla, al di fuori che un'amicizia. Inoltre, il giovane ha ammesso più di una volta di aver partecipato al Grande Fratello ... GFVip, Barù torna a parlare di Jessica Selassié: 'Siamo amici, i Jerù non stanno capendo' A tal proposito il diretto interessato ha lanciato una frecciatina ai Jerù, fan di Jessica e Barù. La versione dell'ex gieffino All'interno del GFVip 6, Barù e Jessica sembravano avere una ... Il nobile ha spiegato che conalmeno da parte sua non c'è mai stato nulla, al di fuori che un'amicizia. Inoltre, il giovane ha ammesso più di una volta di aver partecipato al Grande Fratello ...A tal proposito il diretto interessato ha lanciato una frecciatina ai Jerù, fan die Barù. La versione dell'ex gieffino All'interno del GFVip 6, Barù esembravano avere una ...