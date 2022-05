Iva non pagata per società di telefonia: sequestro da 8 milioni di euro (Di martedì 10 maggio 2022) Gli indagati sono 2 napoletani e prestanomi pugliesi, soci e amministratori di 3 società di telefonia, che avrebbero omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della locale Procura, ha dato esecuzione tra Campania, Puglia e Lazio, a un decreto di sequestro preventivo di beni Leggi su 2anews (Di martedì 10 maggio 2022) Gli indagati sono 2 napoletani e prestanomi pugliesi, soci e amministratori di 3di, che avrebbero omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della locale Procura, ha dato esecuzione tra Campania, Puglia e Lazio, a un decreto dipreventivo di beni

