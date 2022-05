Italiani d’America: “Siamo grati per l’Italia forte che Draghi rappresenta’ (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “La National Italian American Foundation è grata per l’Italia forte che il premier Draghi rappresenta”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos Robert Carlucci, Chairman della Niaf, la principale organizzazione degli Italiani in America, in vista dell’incontro oggi alla Casa Bianca tra il presidente americano Joe Biden e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Un incontro che “rafforza l’immagine dell’Italia come vitale forza del bene nel proscenio mondiale e mostra la leadership dell’Italia in Europa e nel Mediterraneo nell’attuale crisi in Ucraina”. Ribadendo come la visita di Draghi a Washington confermi “l’importante ruolo che l’Italia gioca come alleato degli Stati Uniti e membro chiave della Nato”, Carlucci si dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “La National Italian American Foundation è grata perche il premierrappresenta”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos Robert Carlucci, Chairman della Niaf, la principale organizzazione degliin America, in vista dell’incontro oggi alla Casa Bianca tra il presidente americano Joe Biden e il presidente del Consiglio, Mario. Un incontro che “rafforza l’immagine delcome vitale forza del bene nel proscenio mondiale e mostra la leadership delin Europa e nel Mediterraneo nell’attuale crisi in Ucraina”. Ribadendo come la visita dia Washington confermi “l’importante ruolo chegioca come alleato degli Stati Uniti e membro chiave della Nato”, Carlucci si dice ...

