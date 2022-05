Italia-Usa: indipendenza gas russo tra temi Draghi-Biden, da States 10% gnl ma si punta ad aumentarlo (3) (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) - Tra i temi al centro del bilaterale allo Studio Ovale trova spazio anche quello della transizione ecologica, che accomuna entrambe le amministrazioni. In merito alla strategia globale di contrasto al cambiamento climatico il G20 di Roma e la COP26 hanno mantenuto lo spirito e gli obiettivi di Parigi, dando la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e di raggiungere emissioni net zero entro la metà del secolo. Lo stesso Biden, fin dal suo insediamento, ha messo la questione climatica al centro della sua politica, al pari di una questione di sicurezza nazionale e disponendo il rientro degli USA negli Accordi di Parigi. Uno degli obiettivi è riunire i paesi sviluppati, le banche multilaterali di sviluppo, le istituzioni finanziarie private e le aziende per assistere le economie emergenti nella loro transizione dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) - Tra ial centro del bilaterale allo Studio Ovale trova spazio anche quello della transizione ecologica, che accomuna entrambe le amministrazioni. In merito alla strategia globale di contrasto al cambiamento climatico il G20 di Roma e la COP26 hanno mantenuto lo spirito e gli obiettivi di Parigi, dando la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e di raggiungere emissioni net zero entro la metà del secolo. Lo stesso, fin dal suo insediamento, ha messo la questione climatica al centro della sua politica, al pari di una questione di sicurezza nazionale e disponendo il rientro degli USA negli Accordi di Parigi. Uno degli obiettivi è riunire i paesi sviluppati, le banche multilaterali di sviluppo, le istituzioni finanziarie private e le aziende per assistere le economie emergenti nella loro transizione dai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mentre Mario Draghi si prepara a volare negli Usa, in Italia cresce il pressing del fronte 'pacifista' che spinge p… - pedroelrey : La maggioranza degli italiani ritiene che l’Italia, con le scelte fatte conflitto russo-ucraino, non sta facendo i… - _Nico_Piro_ : Segreti di pulcinella svelati...perchè proprio ora? Ipotesi: Parte degli apparati Usa hanno capito che Biden sta an… - GiulioIvano : RT @dellandro58: In UK conviene avere un UE con tutti dentro, più c'è ne sono più l'UE si impoverisce e più UK avanza come potenza mondiale… - coniglione : @jacopoat Quindi il movimento in USA che smonta le prove scientifiche dell'esistenza di dio ha un senso. In italia… -