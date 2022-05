Italia-Usa: indipendenza gas russo tra temi Draghi-Biden, da States 10% gnl ma si punta ad aumentarlo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il contributo che gli Stati Uniti riusciranno a fornire all'Italia sarà fondamentale nel medio lungo-periodo nella politica di diversificazione energetica del nostro Paese. E sarà, naturalmente, tra i 'piatti forti' dell'incontro che si terrà tra poche ore alla Casa Bianca tra il Presidente degli Usa Joe Biden e il premier Mario Draghi. "Sul fronte delle forniture ad oggi gli USA forniscono già all'Italia circa il 10% delle sue importazioni di GNL, un volume che il governo intende aumentare", viene spiegato a poche ore dall'incontro. Gli Stati Uniti, dopo l'incontro di marzo tra Biden e Ursula von der Leyenm hanno garantito all'Unione europea l'arrivo di 15 miliardi di metri cubi in più di GNL nel corso dell'anno e ulteriori 50 miliardi di metri cubi nei prossimi anni fino ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il contributo che gli Stati Uniti riusciranno a fornire all'sarà fondamentale nel medio lungo-periodo nella politica di diversificazione energetica del nostro Paese. E sarà, naturalmente, tra i 'piatti forti' dell'incontro che si terrà tra poche ore alla Casa Bianca tra il Presidente degli Usa Joee il premier Mario. "Sul fronte delle forniture ad oggi gli USA forniscono già all'circa il 10% delle sue importazioni di GNL, un volume che il governo intende aumentare", viene spiegato a poche ore dall'incontro. Gli Stati Uniti, dopo l'incontro di marzo trae Ursula von der Leyenm hanno garantito all'Unione europea l'arrivo di 15 miliardi di metri cubi in più di GNL nel corso dell'anno e ulteriori 50 miliardi di metri cubi nei prossimi anni fino ...

