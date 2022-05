Isola dei Famosi, Mercedesz Henger sotto attacco, la madre Eva la difende: «Le ho chiesto io di partecipare» (VIDEO) (Di martedì 10 maggio 2022) Mercedesz Henger è approdata da poco all’Isola dei Famosi e ovviamente non le sono state risparmiate diverse critiche: sua madre Eva è stata coinvolta in un brutto incidente stradale e per questo motivo il popolo del web si è chiesto con quale cuore la bionda influencer abbia scelto comunque di partire per l’Honduras. Eva Henger,... Leggi su donnapop (Di martedì 10 maggio 2022)è approdata da poco all’deie ovviamente non le sono state risparmiate diverse critiche: suaEva è stata coinvolta in un brutto incidente stradale e per questo motivo il popolo del web si ècon quale cuore la bionda influencer abbia scelto comunque di partire per l’Honduras. Eva,...

