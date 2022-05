Isola dei Famosi, Mercedesz Henger non è single: chi è il suo fidanzato Fulvio? VIDEO, FOTO e dettagli (Di martedì 10 maggio 2022) Mercedesz Henger è single oppure no? La figlia della nota attrice hard è approdata sull’Isola dei Famosi e ha già scatenato grosse polemiche: questa mattina, a Mattino 5, la ragazza è stata smascherata. La naufraga avrebbe un fidanzato di nome Fulvio, ma chi è? Leggi anche: Isola dei Famosi, Mercedesz Henger sotto attacco, la madre... Leggi su donnapop (Di martedì 10 maggio 2022)oppure no? La figlia della nota attrice hard è approdata sull’deie ha già scatenato grosse polemiche: questa mattina, a Mattino 5, la ragazza è stata smascherata. La naufraga avrebbe undi nome, ma chi è? Leggi anche:deisotto attacco, la madre...

RealGossipland : Minacce di morte a L'Isola dei Famosi? Ecco cosa è successo SPOILER QUI - adelina_eyre : RT @divanomat: mercedesz ormai membro acquisito dei cucarachi questo team si assembla per osmosi grazie all’aria respirata nello studio di… - FQMagazineit : Isola dei Famosi, Roger Balduino infrange il regolamento: “Ti abbiamo beccato, hai cercato di corrompere il medico”… - adelina_eyre : RT @JordeenFairy: mercedesz e roger il corna gate che farà vincere ad edoardo l’isola dei famosi - Malvy34087444 : RT @Rickae_22: Nicolas Vaporidis in mezzo ad ogni litigata e me lo volete fare fuori, non capite un cazzo dei reality #isola -