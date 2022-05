Isola dei Famosi: la campionessa lascia la Palapa. Eletto il Leader degli uomini (Di martedì 10 maggio 2022) Continua la puntata odierna dell’Isola dei Famosi: la situazione tra i naufraghi continua ad essere tesa. I concorrenti sembrano aver preso di mira il compagno. Continua la discussione su Nicolas… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 10 maggio 2022) Continua la puntata odierna dell’dei: la situazione tra i naufraghi continua ad essere tesa. I concorrenti sembrano aver preso di mira il compagno. Continua la discussione su Nicolas… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FabioZadig : Controffensiva ucraina sull'isola dei Serpenti. Controllare lo scoglio è vitale per tre motivi: commerciale, milita… - Arewealone19 : RT @pondgitsun3: L'isola delle ragazze vs l'isola dei ragazzi #TheWilds - MariaSeraphina : Quando la campionessa Laura Maddaloni sarà fuori e vedrà tutto ciò che la gente da casa pensa di lei dirà sempre ch… - massacittacom : RT @affari_politici: Rivolta in #SriLanka. L'auto di un ex ministro è stata gettata in acqua dai manifestanti a Colombo. Residenze, proprie… - manuelandre78 : A mio avviso uno dei momenti più belli e più veri di tutte le isole!! #isola -