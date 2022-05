Isola dei Famosi che paura: la prova leader crea il panico, catastrofe sfiorata [VIDEO] (Di martedì 10 maggio 2022) Attimi di panico durante la prova leader dell’Isola dei Famosi. I naufraghi sono allo stremo delle forze, si sfiora la catastrofe in diretta. prova leader Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Fuoco e fiamme nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi durante le prove leader. Vediamo insieme che cosa è successo in diretta dall’Honduras. Il reality di Canale 5 di Ilary Blasi è sempre più divertente e avvincente. Ciò che il pubblico da casa ama di più sono sicuramente le prove, che fanno spendere le ultime energie ai naufraghi vipponi. Le forze fisiche cominciano a scarseggiare e c’è chi è davvero molto magro come Nicolas Vaporidis. Piano piano qualcuno perde sempre di ... Leggi su specialmag (Di martedì 10 maggio 2022) Attimi didurante ladell’dei. I naufraghi sono allo stremo delle forze, si sfiora lain diretta.dei(Mediasetplay screenshot)Fuoco e fiamme nell’ultima diretta dell’deidurante le prove. Vediamo insieme che cosa è successo in diretta dall’Honduras. Il reality di Canale 5 di Ilary Blasi è sempre più divertente e avvincente. Ciò che il pubblico da casa ama di più sono sicuramente le prove, che fanno spendere le ultime energie ai naufraghi vipponi. Le forze fisiche cominciano a scarseggiare e c’è chi è davvero molto magro come Nicolas Vaporidis. Piano piano qualcuno perde sempre di ...

