"Io so la verità". Mercedesz Henger, nuova scoperta sul fidanzato della naufraga dell'Isola (Di martedì 10 maggio 2022) Arrivata all'Isola dei Famosi 2022 ha confessato di aver già puntato un naufrago, ma non ha voluto svelare la sua identità, anche se tutti hanno puntato su Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, che in questa edizione del reality show sta riscuotendo un grande successo. Mercedesz Henger, figlia dell'ex attrice a luci rosse Eva Hender, è sbarcata in Honduras con tutto il suo lato sexy nei suoi primi giorni all'Isola dei Famosi 2022. Alla sua seconda partecipazione, Mercedesz Henger è tornata trasformata grazie alla palestra e ai ritocchini estetici. La figlia vip sarebbe dovuta sbarcare sull'Isola già da giorni, ma a causa del grave incidente automobilistico della madre Eva Henge ha ritardato la sua partenza. Mercedesz Henger non è fidanzata, la smentita ...

