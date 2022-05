Inzaghi | ' Juve? Niente ricette precise | ma l' Inter dovrà dare il 120%'

(Di martedì 10 maggio 2022) Il derby d'Italia non è una partita qualsiasi e la Coppa Italia in palio rende la gara di domani trantus eun match fondamentale di questa stagione. Manca poco e Simonealza l'...

Advertising

Gazzetta_it : Inzaghi-Allegri, quanto vale la finale di #CoppaItalia? Cosa succede a chi perde... - SpazioInter : Coppa Italia, un assente contro la Juve: l'annuncio di Inzaghi! - - SpazioInter : Coppa Italia, un assente contro la Juve: l'annuncio di Inzaghi! - - NessunoChiamo : Inzaghi sulla finale con la Juve: ‘Era meglio giocarla a fine campionato’. Quello dei torti arbitrali che si pareg… - sportli26181512 : Juve-Inter, #Inzaghi: ““Partita trasmessa in tutto il mondo, grande orgoglio”: Alla vigilia della finale di Coppa I… -

La partita con laè molto sentita da entrambe le parti. E' un Derby d'Italia che, per di più, consegna un titolo ". Oltre a Simone, a presentare la finale di Coppa Italia 2021 - 2022 in chiave Inter , ...Sempre più vicina- Inter, finale di Coppa Italia in programma domani sera alle 21 all'Olimpico di Roma. I ... intanto, possono alzare al cielo il secondo trofeo con Simone, dopo la ...Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si esprime così alla vigilia della finale di Coppa Italia in programma domani a Roma contro la Juventus. "Essere qui è motivo di grande orgoglio ...Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia: le sue dichiarazioni Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.