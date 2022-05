Inzaghi - Allegri | quanto vale la finale di Coppa Italia? Cosa succede a chi perde

Advertising

Per come si è messa la stagione, l'esito della coppa Italia peserà molto sulla valutazione dell'operato quest'anno di Simone, al primo anno sulla panchina dell'Inter, e di Massimiliano, tornato dopo due anni su quella della Juventus. Sicuramente inciderà nel bilancio della loro annata e conseguentemente ...La coppetta può salvare la stagione, anche se Massimilianoe Simonenon saranno d'accordo. Basta però immaginarsi, giovedì mattina, nei panni della squadra sconfitta: nel caso della Juventus, finirebbe la stagione con zero titoli per la prima ...Una rivalità lunga 231 partite e 99 anni, se è vero che il primo incrocio è avvenuto il 7 ottobre 1923. Eppure è solo la terza volta che Juventus e Inter si affrontano in Finale di Coppa Italia. Doman ...ROMA, 10 MAG - Una rivalità lunga 231 partite e 99 anni, se è vero che il primo incrocio è avvenuto il 7 ottobre 1923. Eppure è solo la terza volta che Juventus e Inter si affrontano in Finale di Copp ...