Intervista a Luigi Caputo | co-fondatore dell’OIES

Leggi su tuttotek

(Di martedì 10 maggio 2022) Abbiamo avuto il piacere di parlare con, il co-dell’Osservatorio Italiano Esports, e dalla nostra chiacchierata è nata un’molto interessante Recentemente abbiamo parlato con, il CEO di Sport Digital House e co-dell’Osservatorio Italiano Esports. Durante la nostra chiacchierata abbiamo toccato tanti argomenti interessanti come la percezione degli eSports in Italia, i piani futurie anche la questione delle sale LAN. Se siete curiosi di scoprire cosa ha da diresu questi argomenti non dovrete fare altro che dare un’occhiata all’che troverete in questo articolo. L’Osservatorio Italiano Esports Prima di passare ...