Internazionali d’Italia | Sinner raggiunge Fognini ai sedicesimi | ko Martinez

(Di martedì 10 maggio 2022) Sarà derby azzurro al secondo turno degli. Con la vittoria su Pedro, Jannikriempie l’ultima casella didi finale del torneo el’unico altro superstite azzurro a Roma, Fabiosenza patemi controParte subito forte, al primo scontro diretto con il numero 40 del mondo. L’altoatesino, trova il break già nel secondo game, andando poi a controllare il vantaggio con una prima non troppo frequente (52% di prime palle giocate in tutto il set) ma comunque molto efficace che dà spazio aper vincere appena cinque punti in quattro turni di risposta. Nel nono game Jannik, forse già ...

Jannik Sinner nel suo primo turno agliBnlsi è "sbarazzato" dello spagnolo Pedro Martinez, numero 40 del ranking mondiale in un'ora e 24 minuti, due set (6 - 4, 6 - 3) e con il tifo del campo centrale by night. Al ...Novak Djokovic non delude. Esordio positivo per il numero uno del ranking mondiale agli, quinto Masters 1000 della stagione dal montepremi da 5.415.410 euro, disputato sulla terra rossa del Foro Italico a Roma . La testa di serie numero uno del torneo ha avuto la ...